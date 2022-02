"L'autocelebrazione di una miracolata. E ad Eros Ramazzotti...": Dago disintegra Michelle Hunziker, parole come pietre (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il successo in termini di share per Michelle Hunziker con il suo nuovo Michelle Impossibile, in onda su Canale 5 (ieri, mercoledì 16 febbraio, la prima puntata) è innegabile: ha conquistato la prima serata con più del 19% di ascolti. Eppure il programma non è piaciuto a tutti. E tra quelli a cui non è piaciuto, per certo, c'è Dagospia. Già, il sito di Roberto D'Agostino dedica un lungo approfondimento alla prima puntata del format tutto dedicato alla Hunziker. Ma il pensiero, la critica pungente, emerge sin dal titolo. Al solito, ferocissimo: "L'autocelebrazione di una miracolata", spara subito ad alzo zero Dago. E ancora: "Michelle Hunziker ci infligge un'esaltazione di se stessa nella prima delle due puntate ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il successo in termini di share percon il suo nuovoImpossibile, in onda su Canale 5 (ieri, mercoledì 16 febbraio, la prima puntata) è innegabile: ha conquistato la prima serata con più del 19% di ascolti. Eppure il programma non è piaciuto a tutti. E tra quelli a cui non è piaciuto, per certo, c'èspia. Già, il sito di Roberto D'Agostino dedica un lungo approfondimento alla prima puntata del format tutto dedicato alla. Ma il pensiero, la critica pungente, emerge sin dal titolo. Al solito, ferocissimo: "L'di una", spara subito ad alzo zero. E ancora: "ci infligge un'esaltazione di se stessa nella prima delle due puntate ...

Advertising

gabrielevalmont : @enroboh @FrancescaMilana Bravo,Enrico. A proposito: ho trovato pessimo il docufilm sulla Caselli, una banalità die… - AldoAudino : Speranza a Mezz'ora in più, adesso. Una sequenza interminabile di menzogne ed autocelebrazione. Una narrazione che… - 7e9572c3642e4cc : @Antonellaalta11 Dunque .. proviamo... Non c'è di che. Lusingare te, per avere i miei stessi gusti, è una sorta di… - Riccardofuffol2 : Ed intanto lunedì 14 saranno esattamente 2 mesi dal discorso pieno di deliri e autocelebrazione di una persona che… - Davide70405052 : RT @GiuseppePalma78: La politica si è ormai ridotta nel twittare messaggi di solidarietà per qualsiasi cosa, celebrazioni di eventi, prese… -