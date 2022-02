La Commissione Femminicidio in Senato approva la relazione sugli uomini autori di violenza di genere (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nell’Italia che assiste, quasi quotidianamente, ad abusi e aggressioni, a femminicidi, ad attacchi sessisti, si fanno piccoli ma significativi passi avanti per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Mercoledì 16 febbraio, la Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio al Senato ha approvato all’unanimità un’importante documento: la relazione sugli uomini autori di violenza di genere. In una nota congiunta la presidente Valeria Valente (Pd), le relatrici Alessandra Maiorino (M5s) e Donatella Conzatti (Iv) e tutte le componenti della Commissione di Palazzo Madama spiegano che si è trattato di un lavoro di approfondimento durato circa due anni, in ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nell’Italia che assiste, quasi quotidianamente, ad abusi e aggressioni, a femminicidi, ad attacchi sessisti, si fanno piccoli ma significativi passi avanti per contrastare il fenomeno delladi. Mercoledì 16 febbraio, laparlamentare di inchiesta sulalhato all’unanimità un’importante documento: ladidi. In una nota congiunta la presidente Valeria Valente (Pd), le relatrici Alessandra Maiorino (M5s) e Donatella Conzatti (Iv) e tutte le componenti delladi Palazzo Madama spiegano che si è trattato di un lavoro di approfondimento durato circa due anni, in ...

