Jessica sbugiarda Nathalie in puntata | “Era interessata a Barù dalla quarantena”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha affrontato la lite tra le princess,Caldonazzo e Delia Duran. Ma se con la moglie di Alex Belli il chiarimento era già intervenuto giorni fa, invece la discussione con l’ex compagna di Massimo Troisi è molto recente perché è accaduta di pomeriggio e gli animi sono ancora molto caldi. Nathaly dice ache ha fatto figure di m in“urlavi come una scimmia per un uomo che non è il tuo” #gfvip pic.twitter.com/ArDAu61o4k — priscillna katia 1% ~ (@priscilla ushi) February 17, 2022 Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6fa una rivelazione suSelassié non ha perdonatoCaldonazzo per le sue parole di oggi pomeriggio. Infatti ...