Il vice ambasciatore Usa espulso dalla Russia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lo riferisce la Tass. Ildegli Usa a Mosca, Bart Gorman, il numero due della missione diplomatica statunitense, è stato. Novaya Gazeta spiega che il motivo della decisione non è stato specificato. Secondo Rbk, la misura è stata resa nota poco dopo una visita dell’americano John Sullivan al ministero degli Esteri russo durata circa 15 minuti. Washington valuta misure di risposta, dopo che lahaildegli Stati Uniti a Mosca, ha riferito a Sputnik l’addetto stampa dell’ambasciata statunitense, Jason Rebholz. “Consideriamo le azioni dellacontro ilun passo che ...

Ultime Notizie dalla rete : vice ambasciatore

Intanto - rende noto la Tass - ildegli Stati Uniti a Mosca Bart Gorman è stato espulso dalla Russia e il premier Mario Draghi si prepara ad andare a Mosca. 'Il viaggio per ...Il Dipartimento di Stato conferma l'espulsione da Mosca delGorman. "Passo ingiustificato e che costituisce un'escalation", afferma.La Russia espelle il vice ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, Bart Gorman. Il motivo della decisione non è stato specificato. Le probabilità di una invasione dell'Ucraina da parte di Mosca sono co ...La tensione al confine tra Ucraina e Russia è alle stelle. Il rischio di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è ...