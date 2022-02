Guida autonoma, in arrivo accordo Vw e Huawei (Di giovedì 17 febbraio 2022) Herbert Diess, Ceo Vw, ha dichiarato che si aspetta che l'industria automobilistica vedrà una Guida autonoma diffusa entro 25 anni Leggi su repubblica (Di giovedì 17 febbraio 2022) Herbert Diess, Ceo Vw, ha dichiarato che si aspetta che l'industria automobilistica vedrà unadiffusa entro 25 anni

Advertising

InnovazioneGov : ??Innovazione: è stata autorizzata per la prima volta in Italia la sperimentazione di una flotta di navette a guida… - Corriere : A Torino arrivano le navette a guida autonoma: via ai primi test su strada in Italia - gioiozzia : Dedicato a quelli che...la @guidaautonoma è un miraggio. Da marzo a #Torino circoleranno su strada navette senza au… - AntoChiera : Navette a guida autonoma, parte la sperimentazione a Torino - tony78410 : RT @Ansa_Piemonte: Auto:ok a sperimentazione navette a guida autonoma su strada. Tre ministeri coinvolti. Progetto a Torino su percorso di… -