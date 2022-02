Gli ex alleati di Maduro che collaborano con la giustizia Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ci sono diverse e importanti novità sui dossier del Venezuela in mano allaamericana. L’imprenditore Alex Saab, presunto prestanome del regime venezuelano, attualmente in arresto negli Stati Uniti, avrebbe agito come informatore e collaboratore della Drug Enforcement Administration (Dea). L’informazione, tenuta nascosta da Saab e i suoi legali, è stata svelata dai documenti diffusi nel quadro del processo per corruzione e riciclaggio in cui è imputato negli Usa. La collaborazione sembra essere iniziata nel 2018, quando l’imprenditore ha cominciato a fornire informazioni sulle tangenti pagate a funzionari del regime di. Nel 2019 sarebbe arrivata alla fine dopo che Saab è stato sanzionato dal governo di Donald Trump ed imputato per corruzione da un tribunale federale di Miami. È da ricordare che Saab è indagato anche in Italia, insieme ...