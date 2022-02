Europa League 2021 2022 | ottavi di finale | tabellone e accoppiamenti

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ile glideglididi: ecco tutte le informazioni utili. Come è noto, non si sa in anticipo quale sia ildegligià prima di disputare i play-off. Per questo motivo, bisognerà attendere il sorteggio del 25 febbraio, al quale parteciperanno le otto selezioni che avranno superato i play off più le 8 che hanno superato la fase a gironi, constabiliti a Nyon senza teste di serie e senza protezione nazionale. Dunque per conoscere ildei quarti bisognerà attendere. DATA, ORARIO E TV DEL SORTEGGIO DEGLISportFace.

Tre italiane in campo oggi per l'andata dei playoff di Europa League, che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Si parte alle 18.45 con Barcellona - Napoli, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252. È il Barcellona di Xavi, un nome (e non solo) che evoca sogni di gloria (quattro i trionfi europei), nonostante sia per la prima volta in Europa League dopo 17 anni. Squadra che sta rinascendo.