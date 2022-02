Convocati Lazio per il Porto | fuori Immobile | c’è Cabral

(Di giovedì 17 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il, valevole per l’andata dei playoff di Europa League. ? Sono 2??3?? i calciatori biancocelestida mister #Sarri per #!#UEL pic.twitter.com/VJWMKIJOMO— S.S.(@OfficialSS) February 17, 2022 Confermata l’assenza di Ciro, prima convocazione “europea” con laper Kamenovic e. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Coppa Italia, ottavi: brivido e pazza Inter, c'è Milan -. Risultati e ... Simeone di nuovo tra iper gli impegni sudamericani Covid Napoli, Spalletti positivo: niente ... Sono 23 i giocatori della Lazio partiti alla volta di Oporto e che stasera giocheranno l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sarri ha stilato la lista dei convocati facendo ...