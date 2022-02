Bonus psicologo | cos’è e chi può usufruirne

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilè realtà. Dopo essere stato escluso inizialmente dalla Legge di Bilancio 2022, è entrato nella notte del decreto Milleproroghe. La novità è stata annunciata questa notte tramite un tweet del deputato Pd Filippo Sensi, prima firma dell’emendamento. Ma cosa prevede il cosiddetto? E’ un aiuto, sempre più richiesto negli ultimi mesi, che consentirà a migliaia di italiani di ottenere uno sconto per avere un sostegno psicologico a seguito dei due anni di pandemia. Per l’occasione il governo stanzierà 20 milioni di euro che andranno alle strutture sanitarie, mentre i cittadini potranno usufruire di un voucher da 600 euro. Si stima che potrebbero essere 18mila le persone a poter usufruire del. Ma chi può usarlo? Ancora da capire con esattezza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - ilpost : Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l’inserimento del cosiddetto “bonus ps… - elenabonetti : Il bonus psicologo deve diventare un primo passo per una scelta di investimento più strutturale. L’esplosione di ca… - statodelsud : Bonus psicologo 2022, fino a 600 euro con tetto Isee a 50mila euro: cosa sappiamo - Pino__Merola : Bonus psicologo 2022, fino a 600 euro con tetto Isee a 50mila euro: cosa sappiamo -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus psicologo

"Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo". Lo scrive ...Così la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana commenta l'approvazione delda parte delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio: 20 milioni andranno alle ...Possibile stanziamento di 600 euro l'anno da spendere nel 2022 per le sedute dallo psicologo. Ecco che il bonus psicologo torna grazie al disegno legge "milleproroghe". Il bonus psicologo era stato ...É stato approvato notte alle 3 del mattino il bonus psicologo. Il provvedimento stanzia 20 milioni di euro che andranno alle strutture del servizio sanitario nazionale per il reclutamento ...