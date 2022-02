Aurora Ramazzotti gioia senza fine: è un momento indimenticabile per lei (Di giovedì 17 febbraio 2022) Aurora Ramazzotti vive un emozionante momento, commozione e felicità incredibili: ecco tutti i dettagli della situazione. Aurora Ramazzotti (Fonte: Pink Life Magazine)L’influencer Aurora Ramazzotti ha vissuto un momento davvero emozionante. Ieri, infatti, è andata in onda la prima puntata di “Michelle Impossible”, il nuovo show condotto da sua madre Michelle Hunziker alla quale è legatissima. Dopo solo una puntata, il programma è già entrato nel cuore degli italiani, riscuotendo un successo incredibile: gli spettatori registrati ieri, infatti, sono stati circa 3.382.000, pari al 19,65% di share. Numeri davvero notevoli, che hanno reso Canale 5 il più visto della serata. Michelle, però, non era sola sul palco: accanto a lei, come ospite d’eccezione, ... Leggi su specialmag (Di giovedì 17 febbraio 2022)vive un emozionante, commozione e felicità incredibili: ecco tutti i dettagli della situazione.(Fonte: Pink Life Magazine)L’influencerha vissuto undavvero emozionante. Ieri, infatti, è andata in onda la prima puntata di “Michelle Impossible”, il nuovo show condotto da sua madre Michelle Hunziker alla quale è legatissima. Dopo solo una puntata, il programma è già entrato nel cuore degli italiani, riscuotendo un successo incredibile: gli spettatori registrati ieri, infatti, sono stati circa 3.382.000, pari al 19,65% di share. Numeri davvero notevoli, che hanno reso Canale 5 il più visto della serata. Michelle, però, non era sola sul palco: accanto a lei, come ospite d’eccezione, ...

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il bacio in tv fa sognare la figlia Aurora: «Sto volando». Web scatenato - Sangio_Giulia_ : RT @D3V4ST4NT43: il commento di aurora ramazzotti ?? - telodogratis : Tomaso Trussardi defollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Michelle #Hunziker ed Eros Ramazzotti, il bacio in tv fa sognare la figlia Aurora: «Sto volando». Web scatenato - leggoit : Michelle #Hunziker ed Eros Ramazzotti, il bacio in tv fa sognare la figlia Aurora: «Sto volando». Web scatenato -