Sci alpino | Alex Vinatzer | “Ho faticato su questa neve Credo molto nel Team Event”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il francese Clement Noel ha vinto a mani basse lo slalom speciale valevole per i Giochi Olimpici 2022. Salgono sul podio l’austriaco Johannes Strolz, secondo a +0”61 ed il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, bronzo a +0”70, mentre gli azzurri mancano l’appuntamento con le medaglie. Sprazzi di talento giungono da, stratosferico in alcuni passaggi ma autore di troppi errori. Decisivo il lungo di linea nel tratto conclusivo della seconda manche che lo condanna ad un uscita prematura, il distacco accumulato nel primo segmento sarebbe stato comunque difficile da colmare. Il gardenese si presenta sconsolato ai microfoni RAI: “Alcuni intermedi erano buoni, ma ho tribolato con questi tre-quattro tipi didiversa lungo il tracciato. Ho fatto fatica ad abituarmi e non ci sono riuscito. Mi ero allenato bene prima della gara ma le ...