Roma | adescavano anziani in ospedali e cliniche | i video incastrano i due truffatori

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)– I Carabinieri della CompagniaTrastevere hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di– su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 2 persone (uno agli arresti domiciliari, l’altro con obbligo di presentazione alla P.G. e permanenza in casa nelle ore notturne), gravemente indiziati di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Trastevere, guidate dalla Procura della Repubblica di, sono state avviate nel gennaio 2021 in seguito alla presentazione di una querela per truffa e furto sporta da una donna di 79 anni. L’anziana donna, che in piena pandemia si era recata, per svolgere alcuni accertamenti sanitari, presso l’ospedale ...