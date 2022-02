Opere pubbliche: Cipess assegna 6,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, soddisfatta Carfagna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo Sviluppo sostenibile (Cipess) all’anticipazione di oltre 4,7 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (periodo 2021-2027) per Opere infrastrutturali immediatamente cantierabili a cui si aggiungono 1,6 miliardi di interventi strategici programmati la cui attuazione avverrà non appena sarà disponibile il Piano di fattibilità tecnico economica. Le risorse, che per l’80% vengono assegnate al Mezzogiorno, finanziano interventi che si pongono in continuità e coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con il Piano Nazionale Complementare (Pnc), per il finanziamento di progetti in campo ferroviario, stradale e idrico. Si tratta di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e losostenibile () all’anticipazione di oltre 4,7di euro del(periodo 2021-2027) perinfrastrutturali immediatamente cantierabili a cui si aggiungono 1,6di interventi strategici programmati la cui attuazione avverrà non appena sarà disponibile il Piano di fattibilità tecnico economica. Le risorse, che per l’80% vengonote al Mezzogiorno, finanziano interventi che si pongono in continuità e coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con il Piano Nazionale Complementare (Pnc), per il finanziamento di progetti in campo ferroviario, stradale e idrico. Si tratta di ...

