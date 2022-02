Non esiste un diritto garantito a morire (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La posta in gioco era altissima. E la Corte Costituzionale ieri sera lo ha certificato dichiarando inammissibile il quesito del referendum proposto dai Radicali sull’eutanasia legale. Perché, diciamo con chiarezza, è quello a cui puntavano i Radicali dell’Associazione Luca Coscioni. Il referendum, attraverso il sistema del ritaglio di parole e frasi qui e là dell’art. 579 del Codice penale, che regola l’omicidio del consenziente, intendeva aprire la strada a nuove disposizioni, senza che ci sia una legge vera e propria. Sarebbe stata una «normativa di risulta» troppo estrema, ha spiegato la Consulta, che non avrebbe garantito una tutela nemmeno minima della vita umana e soprattutto di quella delle «persone più deboli e vulnerabili». La decisione ha due aspetti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La posta in gioco era altissima. E la Corte Costituzionale ieri sera lo ha certificato dichiarando inammissibile il quesito del referendum proposto dai Radicali sull’eutanasia legale. Perché, diciamo con chiarezza, è quello a cui puntavano i Radicali dell’Associazione Luca Coscioni. Il referendum, attraverso il sistema del ritaglio di parole e frasi qui e là dell’art. 579 del Codice penale, che regola l’omicidio del consenziente, intendeva aprire la strada a nuove disposizioni, senza che ci sia una legge vera e propria. Sarebbe stata una «normativa di risulta» troppo estrema, ha spiegato la Consulta, che non avrebbeuna tutela nemmeno minima della vita umana e soprattutto di quella delle «persone più deboli e vulnerabili». La decisione ha due aspetti.

