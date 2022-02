Napoli, lieve fastidio muscolare per Osimhen. Oggi niente allenamento per precauzione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Guai per il Napoli alla vigilia del match di Europa League contro il Barcellona. All’allenamento di questa mattina, infatti, non ha partecipato Victor Osimhen. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l’attaccante nigeriano si è fatto male durante l’allenamento di ieri. Ha rimediato una botta, dunque Oggi non ha partecipato alla seduta con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie. A fare un po’ di chiarezza è stato Carlo Alvino, che, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato che si tratterebbe soltanto di un lieve fastidio muscolare e che l’assenza dall’allenamento è stata soltanto una precauzione per salvaguardare l’attaccante nigeriano. Dunque non è certa l’esclusione dai convocati. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Guai per ilalla vigilia del match di Europa League contro il Barcellona. All’di questa mattina, infatti, non ha partecipato Victor. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l’attaccante nigeriano si è fatto male durante l’di ieri. Ha rimediato una botta, dunquenon ha partecipato alla seduta con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie. A fare un po’ di chiarezza è stato Carlo Alvino, che, a Radio Kiss Kiss, ha dichiarato che si tratterebbe soltanto di une che l’assenza dall’è stata soltanto unaper salvaguardare l’attaccante nigeriano. Dunque non è certa l’esclusione dai convocati. ...

