La risposta di Usa e alleati agli attacchi cyber in Ucraina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti a rispondere agli attacchi informatici russi contro l’Ucraina con azioni di ritorsione o sanzioni a seconda della gravità delle offensive. È quanto dichiarato da funzionari americani ed europei poche ore dopo l’attacco che nella giornata di martedì 15 febbraio ha colpito due banche statali ucraine, PrivatBank e Oschadbank, e il sito web del ministero della Difesa. Come ha ricordato all’agenzia Reuters un diplomatico europeo, gli attacchi cibernetici sono una componente storica della strategia di Mosca, che li ha già utilizzati nei passati confronti militari con Georgia e con la stessa Ucraina. È la guerra ibrida, fatta anche di campagne di disinformazione. “Fa parte del loro manuale”, ha detto il diplomatico, sottolineando la volontà ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli Stati Uniti e i lorosono pronti a rispondereinformatici russi contro l’con azioni di ritorsione o sanzioni a seconda della gravità delle offensive. È quanto dichiarato da funzionari americani ed europei poche ore dopo l’attacco che nella giornata di martedì 15 febbraio ha colpito due banche statali ucraine, PrivatBank e Oschadbank, e il sito web del ministero della Difesa. Come ha ricordato all’agenzia Reuters un diplomatico europeo, glicibernetici sono una componente storica della strategia di Mosca, che li ha già utilizzati nei passati confronti militari con Georgia e con la stessa. È la guerra ibrida, fatta anche di campagne di disinformazione. “Fa parte del loro manuale”, ha detto il diplomatico, sottolineando la volontà ...

Advertising

andrewsword2 : RT @seieventisei: Amici di Twitter orsù tutti a me: qualcuno di voi usa qualche integratore contro il colesterolo che ha trovato veramente… - shatteredcup_ : risposta è stata 'i soldi sono i miei e faccio ciò che voglio' Ora piangono? Gli ARMY al di fuori del Sud Corea, US… - oroediamanti_ : @eledecarli @NICOLADURBANO Forse pecchi di comprensione o non ci arrivi, questo non lo so ma le cose sono esattamen… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: .@SecBlinken a colloquio con il Ministro degli Esteri russo Lavrov: Un’ulteriore aggressione ai danni dell'Ucraina compo… - VirnaBalanzin : RT @seieventisei: Amici di Twitter orsù tutti a me: qualcuno di voi usa qualche integratore contro il colesterolo che ha trovato veramente… -