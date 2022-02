La Consulta boccia il referendum sulla cannabis. La destra esulta: in fumo il partito della droga (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il no all’eutanasia, non passano i referendum sulla cannabis e sulla responsabilità civile dei magistrati. Ammesso, invece, il quesito sui consigli giudiziari. Dopo il via libera della mattina ai primi quattro quesiti referendari sulla giustizia, la Corte costituzionale ha completato il suo lavoro sull’ammissibilità del pacchetto degli otto referendum che ha tenuto alta l’attenzione in queste ultime ore. bocciato il referendum sulla cannabis Particolarmente atteso il ‘verdetto’ sugli stupefacenti. Il quesito, a sorpresa, non ha passato l’esame dei giudici della Consulta. Un’ottima notizia per Fratelli d’Italia in prima linea contro la liberalizzazione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il no all’eutanasia, non passano iresponsabilità civile dei magistrati. Ammesso, invece, il quesito sui consigli giudiziari. Dopo il via liberamattina ai primi quattro quesiti referendarigiustizia, la Corte costituzionale ha completato il suo lavoro sull’ammissibilità del pacchetto degli ottoche ha tenuto alta l’attenzione in queste ultime ore.to ilParticolarmente atteso il ‘verdetto’ sugli stupefacenti. Il quesito, a sorpresa, non ha passato l’esame dei giudici. Un’ottima notizia per Fratelli d’Italia in prima linea contro la liberalizzazione ...

