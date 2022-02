Il governatore Fedriga: «Riapriamo tutto dal 31 marzo, via il Green pass e le zone a colori» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga dice oggi in un’intervista a Repubblica che il 31 marzo, quando scadrà lo stato d’emergenza, bisogna «riaprire tutto, senza restrizioni». E, sulla linea del compagno di partito e ministro del Turismo Massimo Garavaglia, propone di superare le restrizioni: «Nessuno vuole una proroga a prescindere, né il governo né le Regioni. Dobbiamo superare questa fase, dati permettendo, andando comunque avanti con le vaccinazioni e la proroga dei contratti per rafforzare il sistema sanitario». Per Fedriga non ha senso pensare oggi al 2023 e al Green pass da mantenere: «Le soluzioni a lungo termine con la pandemia non hanno mai funzionato. Dobbiamo allentare la presa e usare i periodi favorevoli della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimilianodice oggi in un’intervista a Repubblica che il 31, quando scadrà lo stato d’emergenza, bisogna «riaprire, senza restrizioni». E, sulla linea del compagno di partito e ministro del Turismo Massimo Garavaglia, propone di superare le restrizioni: «Nessuno vuole una proroga a prescindere, né il governo né le Regioni. Dobbiamo superare questa fase, dati permettendo, andando comunque avanti con le vaccinazioni e la proroga dei contratti per rafforzare il sistema sanitario». Pernon ha senso pensare oggi al 2023 e alda mantenere: «Le soluzioni a lungo termine con la pandemia non hanno mai funzionato. Dobbiamo allentare la presa e usare i periodi favorevoli della ...

Advertising

gratzcalli : @Starbuck_KT @75ES15 Ad esempio il governatore FVG @M_Fedriga che ormai ha in odio i suoi elettori e i cittadini, f… - ang777771 : @FabryWrath @RizzoGiov @LegaSalvini @borghi_claudio Ok mettiamola cosí! Ma come la mettiamo con l'alleanza della Le… - FbUrbani : @Matt1Mouse Fedriga reloaded. Avremmo presto un nuovo governatore, me lo sento, ce la fa. - Manela94530607 : RT @SteTes69: @studentinogpUD @M_Fedriga il governatore che ha da dire? Ha mentito per due anni, fautore del GP e SGP dichiarando emergenza… - TildeConte : RT @SteTes69: @studentinogpUD @M_Fedriga il governatore che ha da dire? Ha mentito per due anni, fautore del GP e SGP dichiarando emergenza… -