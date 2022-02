Green pass, odg M5S per abolirlo. Conte: “Non è nostra linea” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Odg M5S per abolire il Green pass, Conte ‘stigmatizza’ l’iniziativa. “E’ stato formulato un odg per l’abolizione” della certificazione verde “nel primo provvedimento utile… Confido che i colleghi firmatari e il proponente, alla luce delle conclusioni di Conte, riflettano sull’opportunità” di presentarlo, dice il capogruppo 5 Stelle Davide Crippa, dando notizia, nel corso dell’assemblea M5S, di un ordine del giorno anti Green pass firmato da parlamentari del Movimento. “Evitiamo di lasciare un documento formale che ci potrebbe creare problemi”, è l’invito del capogruppo. A stretto giro anche il leader pentastellato Giuseppe Conte interviene: “E’ una posizione singolare, francamente mi sembra una posizione che non corrisponde alla linea ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Odg M5S per abolire il‘stigmatizza’ l’iniziativa. “E’ stato formulato un odg per l’abolizione” della certificazione verde “nel primo provvedimento utile… Confido che i colleghi firmatari e il proponente, alla luce delle conclusioni di, riflettano sull’opportunità” di presentarlo, dice il capogruppo 5 Stelle Davide Crippa, dando notizia, nel corso dell’assemblea M5S, di un ordine del giorno antifirmato da parlamentari del Movimento. “Evitiamo di lasciare un documento formale che ci potrebbe creare problemi”, è l’invito del capogruppo. A stretto giro anche il leader pentastellato Giuseppeinterviene: “E’ una posizione singolare, francamente mi sembra una posizione che non corrisponde alla...

Advertising

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - matt1news : CONTE SULL'ASSEMBLEA M5S 'ABOLIRE IL GREEN PASS? NON È IL MOMENTO,POSIZIONE SINGOLARE' (ADNKRONOS) - alesdamb : RT @strange_days_82: Un grande Sgarbi sul green pass #cartabianca #Sgarbi #over50 #nogreenpassobbligatorio #NoGreeenPass @VittorioSgarbi… -