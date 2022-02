Coppa Italia: Milano vola in semifinale con super Delaney. Sassari crolla nella ripresa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano - Sassari 88 - 68 A Pesaro per difendere il titolo conquistato un anno fa al Forum. Milano approccia nel migliore dei modi la Final Eight di Coppa Italia della Vitrifrigo Arena e nel primo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022)88 - 68 A Pesaro per difendere il titolo conquistato un anno fa al Forum.approccia nel migliore dei modi la Final Eight didella Vitrifrigo Arena e nel primo ...

Advertising

ACFFiorentinaEN : #OnThisDay in 1996 ?? Batistuta hat-trick in the Coppa Italia semifinal ?????? #FiorentinaInter 3-1 #ForzaViola ??… - IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - LegaBasketA : È l'@OlimpiaMI1936 la prima ?????????????????????????? della #LBAFrecciarossaF8 2022 ? 2??4?? punti e 3??0?? di valutazione per… - mr_kubra : RT @marifcinter: #Marotta: 'Bologna-Inter? Avevamo il dovere di fare ricorso, i nostri avvocati hanno deciso così e la società segue la lor… - H0PESTR0M : RT @marifcinter: #Marotta: 'Bologna-Inter? Avevamo il dovere di fare ricorso, i nostri avvocati hanno deciso così e la società segue la lor… -