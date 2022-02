Concorso ATA ex LSU, il ministero presenta bozza decreto ai sindacati: 590 i posti, assunzioni da settembre 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' pronta la bozza di decreto interministeriale che darà il via alla terza procedura assunzionale dei lavoratori ex LSU. Il ministero dell'istruzione ha incontrato nel pomeriggio i sindacati e presentato i primi dettagli del nuovo Concorso. Le assunzioni verranno effettuate da settembre 2022 sui posti residuati dalla seconda procedura selettiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' pronta ladiinterministeriale che darà il via alla terza procedura assunzionale dei lavoratori ex LSU. Ildell'istruzione ha incontrato nel pomeriggio ito i primi dettagli del nuovo. Leverranno effettuate dasuiresiduati dalla seconda procedura selettiva. L'articolo .

