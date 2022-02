Avellino | Braglia-Di Somma sulla graticola | la società riflette

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La sconfitta arrivata contro la Virtus Francavilla potrebbe essere fatale per il futuro di Pieroe Salvatore Di. Latimonata dalla famiglia D’Agostinosul futuro, sabato l’tornerà in campo tra le mura amiche del Partenio-Lombardi contro la Fidelis Andria. Nelle prossime ore arriverà la decisione, avanti conoppure voltare pagina dopo un anno e mezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Margine minimo per il recupero fisico e l'ha già messo la Fidelis Andria nel mirino . Sabato, con calcio d'inizio alle 17.30, la squadra di Pieroaffronterà i Leoni Azzurri al '...Taurino: Pane, Aloi (15'st De Francesco), Scognamiglio (26'st Rizzo), Kanoutè, Murano (11'...Arbitro : Nicolò Marini di Trieste (Maicol Ferrari di Rovereto - Costin Del Santo Spataru ...Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, commenta la sconfitta con la Virtus Francavilla: "Primo tempo buono, siamo partiti bene. Poi abbiamo perso le misure in mezzo al campo. Il secondo tempo abbiamo ...Mister Braglia ai microfoni di Antennasud commenta la sconfitta dell'Avellino contro la Virtus Francavilla: "Verso la fine del primo tempo abbiamo preso anche delle misure in mezzo al campo, la ...