Amici di Maria De Filippi, arrestato ex protagonista del programma: l'accusa è gravissima (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Foto a fine articolo. Otto anni di reclusione è la condanna nei confronti di Marco Castellano, ex personal trainer del programma televisivo "Amici" in onda sulle reti Mediaset. Ad emettere la sentenza sono stati i giudici della quinta sezione penale nel processo che si è svolto con il rito abbreviato. Il quarantanovenne istruttore di fitness è ritenuto presunto responsabile di aver violentato e minacciato tre donne e per cessione di stupefacenti a due di esse. I fatti sarebbero avvenuti nell'arco temporale compreso tra il 2016 e il 2018 e sarebbero avvenuti all'interno della palestra in zona Portuense, dove Castellano lavorava e frequentata dalle tre vittime. Tre le vittime di Marco Castellano A raccontare i fatti Il Corriere della Sera, che ha riportato il verdetto. Nello specifico Castellano avrebbe stordito la prima donna mettendole un ...

