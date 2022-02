Vittorio Sgarbi a Cividale con Dante Giotto e l’Amore

Leggi su udine20

(Di martedì 15 febbraio 2022)Sgarbi sarà ospite per due serate del Teatro Adelaide Ristori con la sua nuova lezione-spettacolo.Danteè il titolo dello show che andrà in scena adel Friuli giovedì 17 e venerdì 18 febbraio alle ore 21.00. Danteche si avvale anche delle musiche composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino ritornerà nel Circuito ERT anche in aprile, martedì 5 al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e mercoledì 6 al Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Il critico d’arte e scrittore è ormai un habitué del Circuito regionale dove ha portato negli ultimi anni le lezioni dal vivo su Raffaello, Caravaggio, Leonardo e Michelangelo. La sua nuova indagine segna un sorprendente cambio di rotta rispetto al passato perché raddoppia i protagonisti: al centro ...