Sci alpino, il miracolo di Sofia Goggia. Argento olimpico 23 giorni dopo l’incidente di Cortina: le tappe del recupero (Di martedì 15 febbraio 2022) La donna delle missioni impossibili. Sofia Goggia. Tre settimane fa si è infortunata, oggi ha vinto la medaglia d’Argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca ha incarnato la mitologica araba fenice, riuscendo ancora una volta a superare le problematiche fisiche e a tornare in auge prontamente. L’azzurra aveva dominato la stagione con sei vittorie in Coppa del Mondo (quattro in discesa libera, due in superG), poi la brutta caduta a Cortina d’Ampezzo e la paura di non poter prendere parte ai Giochi. La lunga rincorsa, la riabilitazione, il lavoro complesso ed estenuante per rimettersi in forma, le paura e le perplessità, l’arrivo in Cina, gli allenamenti, le prove cronometrate. E la medaglia a cinque cerchi, dopo 23 giorni in apnea. Sembrava tutto impossibile e invece ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) La donna delle missioni impossibili.. Tre settimane fa si è infortunata, oggi ha vinto la medaglia d’alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca ha incarnato la mitologica araba fenice, riuscendo ancora una volta a superare le problematiche fisiche e a tornare in auge prontamente. L’azzurra aveva dominato la stagione con sei vittorie in Coppa del Mondo (quattro in discesa libera, due in superG), poi la brutta caduta ad’Ampezzo e la paura di non poter prendere parte ai Giochi. La lunga rincorsa, la riabilitazione, il lavoro complesso ed estenuante per rimettersi in forma, le paura e le perplessità, l’arrivo in Cina, gli allenamenti, le prove cronometrate. E la medaglia a cinque cerchi,23in apnea. Sembrava tutto impossibile e invece ...

Advertising

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - BrianAria8 : @milanocortina26 Congratulazioni alla signora Nadia e all'Italia per il successo di livello Bronzo in un evento di… - NotxMe : RT @Eurosport_IT: Ci siamo! CI SIAMOOOOOOOOOO! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #Goggia | #AlpineSkiing https://… - NotxMe : RT @Eurosport_IT: No a Milano Cortina 2026? Federica Brignone precisa ???????? -