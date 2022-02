Prezzi, stop alle speculazioni: allevatori e agricoltori in piazza (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco le manifestazioni in programma in Lombardia Se i Prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni. Per questo decine di migliaia di allevatori ed agricoltori della Coldiretti con trattori e animali al seguito lasciano le campagne giovedì 17 febbraio dalle ore 9 e invadono le città, da nord a sud del Paese, a ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco le manifestazioni in programma in Lombardia Se iper le famiglie corrono i compensi riconosciuti aglie aglivatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate d. Per questo decine di migliaia divatori eddella Coldiretti con trattori e animali al seguito lasciano le campagne giovedì 17 febbraio dore 9 e invadono le città, da nord a sud del Paese, a ...

