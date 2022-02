Paralisi da Green Pass. Da oggi non lavorano 1,5 milioni di over 50 No Vax. Ricadute negative in tutti i settori. Sileri non esclude la rimodulazione del certificato verde rafforzato (Di martedì 15 febbraio 2022) Da oggi per gli over 50 scatta l’obbligo di Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, per recarsi al lavoro (leggi l’articolo). Finisce dunque la corsa ai tamponi per i lavoratori non vaccinati perché questo tipo di lasciaPassare, a differenza del precedente Green Pass base, non può essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare. È invece necessario essere vaccinati o essere guariti dalla malattia. Niente obbligo solo in caso di comprovate controindicazioni cliniche per il vaccino, “documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. Da oggi per gli over 50 scatta l’obbligo del Green Pass per recarsi al lavoro Quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Daper gli50 scatta l’obbligo di Super, o, per recarsi al lavoro (leggi l’articolo). Finisce dunque la corsa ai tamponi per i lavoratori non vaccinati perché questo tipo di lasciaare, a differenza del precedentebase, non può essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare. È invece necessario essere vaccinati o essere guariti dalla malattia. Niente obbligo solo in caso di comprovate controindicazioni cliniche per il vaccino, “documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. Daper gli50 scatta l’obbligo delper recarsi al lavoro Quanto ...

Advertising

green_milano : RT @startup_italia: La storia del trentenne italiano Michel Roccati. Rimasto paralizzato dopo un grave incidente in moto. ?? - VPrivaci : RT @DiDimiero: Il Canada nella bufera per la protesta dei camionisti no green pass e no vax. Chiudono le fabbriche di Toyota e Ford. E' la… - ___xscd : RT @DiDimiero: Il Canada nella bufera per la protesta dei camionisti no green pass e no vax. Chiudono le fabbriche di Toyota e Ford. E' la… - isladecoco7 : RT @DiDimiero: Il Canada nella bufera per la protesta dei camionisti no green pass e no vax. Chiudono le fabbriche di Toyota e Ford. E' la… - grecale66 : RT @DiDimiero: Il Canada nella bufera per la protesta dei camionisti no green pass e no vax. Chiudono le fabbriche di Toyota e Ford. E' la… -