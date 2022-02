Niente accordo sullo statuto: la Lega A chiede proroga ma va verso commissariamento (Di martedì 15 febbraio 2022) La Lega Serie A chiederà alla Figc un nuovo rinvio del termine per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale, rispetto alla scadenza attuale fissata al 15 febbraio. È la posizione che emerge dall’assemblea dei club: le società hanno condiviso la richiesta già fatta dalla Lega nei giorni scorsi, tramite una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) LaSerie Arà alla Figc un nuovo rinvio del termine per adeguare il proprioai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale, rispetto alla scadenza attuale fissata al 15 febbraio. È la posizione che emerge dall’assemblea dei club: le società hanno condiviso la richiesta già fatta dallanei giorni scorsi, tramite una L'articolo

