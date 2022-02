La fine dello stato d'emergenza: "Certamente non sarà prorogato" (Di martedì 15 febbraio 2022) Per il sottosegretario alla Salute il certificato verde potrebbe decadere il 31 marzo, mentre lo stato di emergenza quasi Certamente non verrà prorogato Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Per il sottosegretario alla Salute il certificato verde potrebbe decadere il 31 marzo, mentre lodiquasinon verrà

Advertising

borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - borghi_claudio : @AnnaSettembre4 Settimana prossima ci sarà un discussione la nostra proposta per togliere il green pass insieme con… - ItaliaTeam_it : Forza #ItaliaTeam! ?????? Ci aspetta una giornata da vivere intensamente dall’inizio alla fine. In gara tante icone d… - MMagichestorie : Bambino alla fine dello spettacolo: - Ehy tu, mi hai fatto ridere. Per oggi è tutto. #ripartenze - spadoni_simona : RT @Massimo20_IT: Può un tramonto diventare Patrimonio dell'UNESCO? A fine agosto il sole, visto da alcune località della Calabria, sembra… -