Donnarumma | “Al PSG grazie a lui | ha reso la mia scelta più facile!”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano britannico “Telegraph“, Gianluigiè tornato a parlare del suo burrascoso trasferimento al Paris Saint-Germain nella scorsa estate, dopo la fine della sua esperienza al Milan per il mancato rinnovo di contratto. Queste le sue dichiarazioni: “Al PSG mi seguivano da molto tempo , mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, con grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino.” Buffon,, Getty ImagesL’ex rossonero ha poi svelato un curioso retroscena, rivelando l’influenza di Gianluigi Buffon nelladi approdare al club francese: “Anche quando si trovava ancora qui ...

... ex dirigente del Milan oggi alla Cremonese , è stato intervistato da 'Calcio Totale' su Rai Sport ed è tornato sull'addio di Gianluigiai rossoneri la scorsa estate per passare al: '...l'avventura di Gigioalsta andando a gonfie vele. Lo ha dichiarato lo stesso ex portiere del Milan nel corso di un'intervista al Daily Telegraph: " Mi seguivano da molto tempo, mi avevano sempre fatto ..."Ora ho l’abitudine di allenarmi con Messi, Mbappé e Neymar e faccio del mio meglio per rendere il più difficile possibile il gol. Chiaramente le persone hanno grandi aspettative su di noi. Ma diciamo ...Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma è stato intervistato oggi da Daily Telegraph. Sono stati molti i temi toccati ma in particolare il suo passaggio dal Milan al PSG. Queste le ...