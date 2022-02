Canada: Trudeau invoca i poteri di emergenza per sedare proteste no vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha invocato, per la prima volta in 50 anni, i poteri di emergenza per sedare le diffuse proteste antigovernative dei camionisti no vax che da giorni ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo ministro canadese Justinhato, per la prima volta in 50 anni, idiperle diffuseantigovernative dei camionisti no vax che da giorni ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La protesta dei #camionisti contro obbligo vaccinale e restrizioni #Covid. #Trudeau portato in località segreta.… - GuidoDeMartini : ???? IN CANADA C’È CHI HA IL CORAGGIO DI DIRE BASTA! ???? Parla Daniel Bulford, ex capo della sicurezza del PM Trudeau.… - robertalerici : RT @ImolaOggi: Proteste in Canada, Trudeau dichiara l'emergenza nazionale - sospese le libertà civili - Sercit1 : RT @RenatoVenditti1: ???? #Trudeau ha invocato l'#EmergenciesAct che gli affida i pieni poteri e sospende i diritti costituzionali dei canade… - GSaletnich : Il premier canadese incapace di ammettere i propri errori, applica leggi emergenziali che erano state pensate per t… -