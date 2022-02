Agrigento, neonata gravissima. E’ in crisi di astinenza da droga (Di martedì 15 febbraio 2022) Una neonata si trova in condizioni gravissime in provincia di Agrigento. La piccola accusa tutti i sintomi tipici dell’astinenza da droga. A Licata – in provincia di Agrigento – una neonata, subito dopo la nascita, a iniziato a mostrare i sintomi tipici da crisi d’astinenza da droga. In particolare, la bambina, a manifestato sintomi di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 febbraio 2022) Unasi trova in condizioni gravissime in provincia di. La piccola accusa tutti i sintomi tipici dell’da. A Licata – in provincia di– una, subito dopo la nascita, a iniziato a mostrare i sintomi tipici dad’da. In particolare, la bambina, a manifestato sintomi di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

deltaintegrale3 : RT @chil_q: ?? Licata, ITALIA ???? ?? Droga, neonata in crisi d'astinenza a poche ore dalla nascita a Licata: trasferita ad Agrigento?? ?? Negl… - Barbara62302177 : RT @chil_q: ?? Licata, ITALIA ???? ?? Droga, neonata in crisi d'astinenza a poche ore dalla nascita a Licata: trasferita ad Agrigento?? ?? Negl… - PaolaPC611 : RT @chil_q: ?? Licata, ITALIA ???? ?? Droga, neonata in crisi d'astinenza a poche ore dalla nascita a Licata: trasferita ad Agrigento?? ?? Negl… - chil_q : ?? Licata, ITALIA ???? ?? Droga, neonata in crisi d'astinenza a poche ore dalla nascita a Licata: trasferita ad Agrige… - news_mondo_h24 : Agrigento, bimba nasce in crisi d’astinenza neonatale: è ricoverata in terapia intensiva. Indagini in corso -