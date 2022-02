Zelensky | ingresso in Nato garantirebbe sicurezza Ucraina

Advertising

Agenzia ANSA

L'nella Nato "garantirebbe la nostra sicurezza". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnella conferenza stampa a Kiev con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. .... sia pure come "esperimento mentale", la possibilità di una moratoria di 10 anni all'dell'... Volodymyr. Del resto, al momento, l' Ucraina non avrebbe i requisiti per l'accesso all'...Anche l’attuale presidente, Volodymyr Zelensky, eletto nel 2009, è molto vicino all’Occidente. Perché la Russia teme l’ingresso dell’Ucraina nella Nato? La Russia e l’Ucraina condividono un confine di ...Quest'ultima "confina già con altri Paesi Nato, il nostro ingresso non comprometterebbe dunque la sicurezza ... durante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr ...