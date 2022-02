Ucraina, la paura del conflitto piomba sui mercati. Milano – 3,5%. Corsa verso i titoli di stato. Gas in rialzo dell’8% (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì mattina e le tensioni geopolitiche accumulate durante il corso di tutto il fine settimane si scaricano sui mercati. Primo impatto sulle borse asiatiche che hanno chiuso tutte in negativo, Tokyo a meno 2,2%, Hong Kong a – 1,4%, Shanghai a – 1%. Il testimone bollente è ora in mano ai mercati europei a loro volta tutti in rosso. Francoforte lascia sul terreno il 3,5%, flessione identica per Milano dove soffrono in particolare Bper, Azimut, Cnh e Mediobanca. Parigi arretra del 3,3%, Londra del 2,2%. L’Eurostoxx con le prime 50 aziende europee arretra del 3,4%. Il dollaro si rafforza sull’euro dello 0,3%. Storicamente nelle situazioni di conflitti bellici le borse tendono ad arretrare molto alla vigilia e a recuperare completamente i cali nel momento in cui le ostilità scoppiano o prevale in maniera chiara la via diplomatica. Fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì mattina e le tensioni geopolitiche accumulate durante il corso di tutto il fine settimane si scaricano sui. Primo impatto sulle borse asiatiche che hanno chiuso tutte in negativo, Tokyo a meno 2,2%, Hong Kong a – 1,4%, Shanghai a – 1%. Il testimone bollente è ora in mano aieuropei a loro volta tutti in rosso. Francoforte lascia sul terreno il 3,5%, flessione identica perdove soffrono in particolare Bper, Azimut, Cnh e Mediobanca. Parigi arretra del 3,3%, Londra del 2,2%. L’Eurostoxx con le prime 50 aziende europee arretra del 3,4%. Il dollaro si rafforza sull’euro dello 0,3%. Storicamente nelle situazioni di conflitti bellici le borse tendono ad arretrare molto alla vigilia e a recuperare completamente i cali nel momento in cui le ostilità scoppiano o prevale in maniera chiara la via diplomatica. Fronte ...

