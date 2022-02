(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Nasce unatrache rafforza la filiera dellaeconomy in Italia. La joint venture tra67% e Leonardo 33% e l'azienda multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica hanno infatti sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo di progetti di comune interesse nel settore spaziale. La cooperazione tra le due aziende si inserisce anche nel consolidamentodi filiere strategiche associato agli investimenti previsti nel Pnrr e mira alla realizzazione, per le rispettive pertinenze e competenze, di iniziative congiunte negli ambiti dellaeconomy attraverso il migliore utilizzo, sviluppo e certificazione di tecnologie spaziali e capacità ...

Advertising

fisco24_info : Spazio, partnership Thales Alenia Space e Rina: (Adnkronos) - Obiettivo rafforzare la filiera della space economy i… - TV7Benevento : Spazio, partnership Thales Alenia Space e Rina - - SIAita_ : ??Su @RepubblicaAF rubrica n.2? di #ImpactEconomy a cura di @GioMelandri. ??É tempo di lasciare spazio all’economia… - Hubstrat : #Hubstrat estende i propri confini fuori dall’Italia: nasce la partnership con #LaVaca, spazio #coworking di Barcel… - Spazio_J : Partnership Juventus-Ariston: arriva la novità! - -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio partnership

Adnkronos

La russa Centrallancerà due nuovi lungometraggi d' animazione ; il primo è The Swiss Adventure , primo film d'animazione per il grande schermo di SMF Animation Studio , casa di ...Congiuntamente a questa, Intesa Sanpaolo ha effettuato un investimento da 40 milioni di ... la banca ha creato una propria rete di musei, le Gallerie d'Italia , unoespositivo dell'...Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Nasce una partnership tra Thales Alenia Space e Rina che rafforza ... Europea e Unione Europea relative a nuovi materiali e processi per lo spazio, nonché nei settori della ...Grazie alle competenze sviluppate, Thales Alenia Space Italia e RINA collaboreranno anche all’elaborazione congiunta di proposte in ambito Agenzia Spaziale Europea e Unione Europea relative a nuovi ...