San Valentino 2022, le 5 storie d’amore più belle di sempre (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è un’opera o una fantasia. Non è nemmeno un sogno. L’amore è una realtà particolare. Come dimostrano alcune storie che vi raccontiamo. Sentimento alimentato dall’assenza, rinuncia a qualcosa di importante o all’amore stesso per salvaguardarlo. Scoperta di aver amato quando è troppo tardi. Tante sono le sfaccettature, tante le scelte. Che siano vissute o tratte dal reale per diventare inchiostro, le più belle love story sono il segreto di chi legge, guarda, ascolta. Appartengono a tutti e a nessuno. “L’Amante”, romanzo autobiografico di Marguerite Duras E’ una storia vera quella che Marguerite Duras racconta nel romanzo “L’amante” del 1984. Riscritto dopo l’uscita del film con il nuovo titolo “L’amante della Cina del Nord”. Si svolge in una cittadina vicina a Saigon nell’Indocina francese, oggi Vietnam, dove la sua famiglia, padre e madre francesi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è un’opera o una fantasia. Non è nemmeno un sogno. L’amore è una realtà particolare. Come dimostrano alcuneche vi raccontiamo. Sentimento alimentato dall’assenza, rinuncia a qualcosa di importante o all’amore stesso per salvaguardarlo. Scoperta di aver amato quando è troppo tardi. Tante sono le sfaccettature, tante le scelte. Che siano vissute o tratte dal reale per diventare inchiostro, le piùlove story sono il segreto di chi legge, guarda, ascolta. Appartengono a tutti e a nessuno. “L’Amante”, romanzo autobiografico di Marguerite Duras E’ una storia vera quella che Marguerite Duras racconta nel romanzo “L’amante” del 1984. Riscritto dopo l’uscita del film con il nuovo titolo “L’amante della Cina del Nord”. Si svolge in una cittadina vicina a Saigon nell’Indocina francese, oggi Vietnam, dove la sua famiglia, padre e madre francesi, ...

francescacheeks : Gli altri: domani è San Valentino ?? io: domani presentano la nuova AlphaTauri !!!! - NetflixIT : Buon San Valentino anche a tutti coloro che cercano ancora l’anima gemella con gli stessi gusti in fatto di serie tv. - RaiCultura : Per San Valentino, il giorno degli innamorati, ecco i baci più belli nella storia dell’arte. Quale abbiamo dimentic… - iammonjca : voi dovete sapere che insegno inglese ai vecchietti in pensione, sono anche piuttosto bravi, e non io che oggi li f… - Angelapalmas2 : RT @pierpaolopretel: Buon San Valentino innamorati! Oggi in Radio, ci vediamo più tardi a R 101 ?????? #PRELEMI #R101 -