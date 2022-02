(Di lunedì 14 febbraio 2022)all'alba ad. Intorno alle 5 del mattino in via Alberto Galli, angolo via Morelli, unè statocon 5di. La vittima, sulla...

Advertising

repubblica : Omicidio Attanasio, indagati due funzionari Onu. Procura: 'Mentirono su missione'. La moglie: 'Senza errori sarebbe… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Omicidio questa mattina ad Acilia, nella periferia sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato r… - RassegnaZampa : #Roma, omicidio ad #Acilia: uomo ucciso per strada con 5 colpi di pistola - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio questa mattina ad Acilia, nella periferia sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato raggiunto da colpi di arma… - Agenzia_Ansa : Omicidio questa mattina ad Acilia, nella periferia sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato raggiunto da colpi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omicidio

all'alba ad Intorno alle 5 del mattino in via Alberto Galli, angolo via Morelli, un uomo è stato ucciso con 5 colpi di pistola. La vittima, sulla quarantina, dovrebbe essere di zona. A quanto ...... comune nell'area sud di. E' successo mentre la vittima usciva dalla propria abitazione, in via Alberto Galli. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri sul luogo dell'Omicidio alle porte di Roma. Un uomo è stato ucciso alle prime luci dell'alba ad Acilia, nella zona a Sud della Capitale, con alcuni colpi di arma da fuoco. La dinamica fa pensare ad un agguato dato ...Omicidio questa mattina ad Acilia, nella periferia sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli.