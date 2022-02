Pomezia | muore un bambino di 10 anni che aveva contratto il Coronavirus

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Anche se la curva epidemiologica si sta appiattendo considerevolmente, ilcontinua a mietere un numero di vittime ancora troppo alto e purtroppo, seppur in casi isolati, tra i più piccoli. È quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi al Bambin Gesù di Roma, dove undi 10, di, in L'articolo

Francesco, dieci anni, di(Roma), alunno della quinta elementare alla scuola primaria San Giovanni Bosco, è morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bambino Gesù di Roma nella notte tra giovedì e venerdì. ...'L'Amministrazione comunale disi unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di un piccolo concittadino di 11 anni che stava combattendo contro il Covid - 19'. Il sindaco Adriano Zuccalà ...Anche se la curva epidemiologica si sta appiattendo considerevolmente, il Coronavirus continua a mietere un numero di vittime ancora troppo alto e purtroppo, seppur in casi isolati, tra i più piccoli.1' di lettura 12/02/2022 - ROMA (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta il bambino di 10 anni, originario di Pomezia, ricoverato per Covid in area critica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo ...