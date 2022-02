Politano e Lobotka, c’è il comunicato dal Napoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteo Politano e Stanislav Lobotka sono usciti malconci dalla sfida di sabato contro l’Inter, pareggiata per 1-1 grazie alle reti di capitan Insigne e Edin Dzeko. Questa mattina, l’attaccante e il centrocampista si sono sottoposti ad ulteriori controlli, come evidenziato dal comunicato diramato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale: Napoli Politano infortunio “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka, i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”. Molto difficile, a questo punto, che ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteoe Stanislavsono usciti malconci dalla sfida di sabato contro l’Inter, pareggiata per 1-1 grazie alle reti di capitan Insigne e Edin Dzeko. Questa mattina, l’attaccante e il centrocampista si sono sottoposti ad ulteriori controlli, come evidenziato daldiramato dalla SSCsul proprio sito ufficiale:infortunio “Nella mattinata Matteosi è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav, i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”. Molto difficile, a questo punto, che ...

