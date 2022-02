Marani: "Più che la Serie A, pare un sunto del Gattopardo. Tutto resta sempre uguale" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi vincerà lo Scudetto? La corsa si fa sempre più “complicata” ed impossibile da prevedere, il Tutto reso ancora più contorto dai risultati di quest'ultima giornata di Serie A dove Inter e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi vincerà lo Scudetto? La corsa si fapiù “complicata” ed impossibile da prevedere, ilreso ancora più contorto dai risultati di quest'ultima giornata diA dove Inter e...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Marani si è soffermato sull'attuale campionato di #SerieA - infoitsport : Marani su Tuttosport: 'Resta tutto in equilibrio. Più che la Serie A, pare un sunto del Gattopardo' - tuttonapoli : Marani su Tuttosport: 'Resta tutto in equilibrio. Più che la Serie A, pare un sunto del Gattopardo' - LuNic0Yes : @FcInterNewsit Mancano: le scuse dell'Aia per il fallo di giroud di Sanchez, un rigore su lautaro, una giornata in… - cosimosimone2 : RT @MarcoQuattrina: In un attimo il miglior attaccante del campionato, il più forte senza ombra di dubbio è Immobile #Marani cit. #skysport… -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Più Valdichienti Ponte balza in zona playoff, cadono Sangiustese e Montefano Il Montefano è più propositivo nella ripresa ma non riesce a gonfiare la rete con Monaco, ZAnnini, ... ATLETICO AZZURRA COLLI : Marani, Nervini, Vallorani, Sosi, Filipponi, Alfonsi, Filiaggi, Fazzini (...

Sky Sport Serie A 2021/22 Diretta 25a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW ...30 alle 18:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Matteo Marani (fino ... i blucerchiati hanno perso 66 volte (31 pareggi e 30 vittorie): solo contro l'Inter conta più ...

Il Montefano èpropositivo nella ripresa ma non riesce a gonfiare la rete con Monaco, ZAnnini, ... ATLETICO AZZURRA COLLI :, Nervini, Vallorani, Sosi, Filipponi, Alfonsi, Filiaggi, Fazzini (......30 alle 18:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Matteo(fino ... i blucerchiati hanno perso 66 volte (31 pareggi e 30 vittorie): solo contro l'Inter conta...