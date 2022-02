Manila e Miriana beccate dentro l’armadio: la telecamera del GF Vip riprende la scena (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da quando il rapporto tra Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Riccarelli si è raffreddato, l’ex Miss Italia è sempre più unita a Miriana Trevisan, con la quale in passato ha avuto diversi scontri. Intanto Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Il verdetto è arrivato durante la 40esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini lasciando senza parole quasi tutta la casa. La moglie di Alex Belli – che rientrerà al GF Vip 6 per due settimane – era al televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri e nell’ultimo scontro finale con l’attore ad avere la meglio è stata proprio la modella venezuelana, entrata a far parte del gioco molti mesi dopo l’inizio del reality, rispetto agli altri concorrenti con cui è andata al televoto. Un vero colpo di scena, in attesa dell’ingresso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da quando il rapporto traNazzaro, Soleil Sorge e Katia Riccarelli si è raffreddato, l’ex Miss Italia è sempre più unita aTrevisan, con la quale in passato ha avuto diversi scontri. Intanto Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Il verdetto è arrivato durante la 40esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini lasciando senza parole quasi tutta la casa. La moglie di Alex Belli – che rientrerà al GF Vip 6 per due settimane – era al televoto conNazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri e nell’ultimo scontro finale con l’attore ad avere la meglio è stata proprio la modella venezuelana, entrata a far parte del gioco molti mesi dopo l’inizio del reality, rispetto agli altri concorrenti con cui è andata al televoto. Un vero colpo di, in attesa dell’ingresso di ...

Advertising

GrandeFratello : Manila e Miriana VS Katia e Soleil: uno scontro tutto al femminile che si rafforza giorno dopo giorno. Il movente?… - hoxhii : RT @viadiqua1: Miriana che vede Dolores flirtare al biliardo e subito: “Jess mi tieni compagnia giocando a carte” per tenerla li al tavolo.… - ironia_gfvip : RT @saretta9742: Jessica: 'Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.' Miriana: 'Magari non vuole esporsi.' Manila:… - https_elly_ : RT @paolettatrash: miriana e manila palesemente in crisi a decifrare la lettera di biagio #gfvip #miriangels #miriagio - https_elly_ : RT @Giulia150452701: Hahhahahahah oddio che ridere vedere Miriana e Manila cercare di capire la lettera che biagio ha scritto a miri ?? , pe… -