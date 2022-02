Lega Serie A: Bonomi non è una candidatura divisa, Scaroni si batte per lui ma è difficile che passi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di buono la candidatura di Carlo Bonomi a presidente della Lega Serie A ha lo spin. Che non è colpo arrotato del tennis ma una sorta di lavoro lobbistico che approda sui media. Come al solito, l’impatto mediatico viene sopravvalutato. Anche se Scaroni, principale sponsor del numero uno degli industriali, è uno che si muove con disinvoltura nell’universo politico e giornalistico, anche lui probabilmente sta sopravvalutando l’impatto di una notizia sul corpaccione dei presidenti della Serie A che sono praticamente refrattari a qualsiasi considerazione sulla presunta importanza mediatica di una candidatura. Carlo Bonomi è stato lanciato bene, testate autorevoli lo hanno dato e lo danno quasi in dirittura d’arrivo. In realtà sembra che non abbia più di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di buono ladi Carloa presidente dellaA ha lo spin. Che non è colpo arrotato del tennis ma una sorta di lavoro lobbistico che approda sui media. Come al solito, l’impatto mediatico viene sopravvalutato. Anche se, principale sponsor del numero uno degli industriali, è uno che si muove con disinvoltura nell’universo politico e giornalistico, anche lui probabilmente sta sopravvalutando l’impatto di una notizia sul corpaccione dei presidenti dellaA che sono praticamente refrattari a qualsiasi considerazione sulla presunta importanza mediatica di una. Carloè stato lanciato bene, testate autorevoli lo hanno dato e lo danno quasi in dirittura d’arrivo. In realtà sembra che non abbia più di ...

