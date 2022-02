Kanye West contro Billie Eilish: “O si scusa con Travis Scott o non mi esibirò al Coachella” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Kanye West – che ha cambiato nome e ora si chiama Ye – minaccia di disertare il festival di Coachella (in programma il prossimo aprile in California) se Billie Eilish non si scuserà con Travis Scott. Il motivo? Facciamo un passo indietro. Il 5 febbraio la cantautrice americana si stava esibendo alla State Farm Arena di Atlanta (USA), quando ha notato che un fan tra le prime file chiedeva aiuto perché si trovava in difficoltà respiratorie. Eilish quindi ha interrotto l’esibizione invitando i presenti e i medici a soccorrere il ragazzo. “Aspetto che le persone stiano bene prima di andare avanti”, ha spiegato poi al pubblico. Apriti cielo, l’affermazione per Ye è suonata come un insulto a Scott. Quest’ultimo lo scorso novembre era sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)– che ha cambiato nome e ora si chiama Ye – minaccia di disertare il festival di(in programma il prossimo aprile in California) senon si scuserà con. Il motivo? Facciamo un passo indietro. Il 5 febbraio la cantautrice americana si stava esibendo alla State Farm Arena di Atlanta (USA), quando ha notato che un fan tra le prime file chiedeva aiuto perché si trovava in difficoltà respiratorie.quindi ha interrotto l’esibizione invitando i presenti e i medici a soccorrere il ragazzo. “Aspetto che le persone stiano bene prima di andare avanti”, ha spiegato poi al pubblico. Apriti cielo, l’affermazione per Ye è suonata come un insulto a. Quest’ultimo lo scorso novembre era sul ...

