Incidente stradale a Serra De' Conti (Ancona), muore a 16 anni durante lo stage (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Lenoci , è morto in un Incidente stradale in provincia di Ancona. Il 16enne era a bordo di un furgone di una ditta di termo - idraulica presso cui stava ...

