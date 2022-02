Il messaggio di Francesco e il silenzio di Kirill sull’Ucraina La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio. Dopo aver impartito la benedizione ai fedeli papa, in quello che viene definito “dopo Angelus”, ha detto: “Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in”. Nelle stesse ore nessuna preghiera per la pace è giunta da Mosca, eppure il patriarca di Mosca e di tutte le Russie si ritiene a capo non solo della chiesa ortodossa in Russia, ma anche in Ucraina. Per Sua Santità il patriarca di tutte le Russie,, russi, bielorussi e ucraini (come anche altri) sono un solo popolo: russo. Dunque la sua preghiera sarebbe stata importante: “Siamo fratelli, non litighiamo”. Lo avrebbe potuto dire, ma non lo ha detto, perché non riconosce identità autonoma all’Ucraina, ...