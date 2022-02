“Friends” nella rete della censura cinese | addio alle scene omosessuali e ai baci ‘tra amici’

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Se siete appassionati di una delle serie tv cult degli anni ’90,, non potnon ricordare il personaggio di Carol Willic (interpretata per un episodio da Anita Barone e poi, fino alla fine, da Jane Sibbett), l’ex moglie di Ross Geller – uno dei protagonisti –, madre di suo figlio Ben, che si scopre lesbica e si fidanza (e poi sposa) con Susan Bunch. Bene se vi trovaste in Cina in questo momento fareste fatica a riconoscere questo stesso personaggio. Alcune delle principali piattaforme di streaming cinesi, tra cui Sohu, iQiyi, Tencent Video, Youku e Bilibili, hanno recentemente comprato i diritti per ritrasmettere la serie dall’11 febbraio, dopo il grande successo dello speciale: The Reunion andato in onda nel 2021, in cui i principali attori si erano incontrati per parlare dei momenti più significativi ...