Entry list Wta Indian Wells 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Entry list e tutti i nomi della partecipanti per quanto riguarda il Wta 1000 di Indian Wells, torneo fissato dal 10 al 20 marzo 2022. Ashleigh Barty è la numero uno del seeding americano con un'alta concorrenza alle spalle: spiccano i vari nomi di Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova e Paula Badosa. Due le tenniste italiane ammesse direttamente in tabellone: si tratta di Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Ecco l'Entry list del Wta di Indian Wells: Ashleigh Barty Aryna Sabalenka Barbora Krejcikova Karolina Pliskova Paula Badosa Garbine Muguruza Maria Sakkari Iga Swiatek Anett Kontaveit Ons Jabeur Danielle Collins Elena Rybakina Emma Raducanu Anastasia Pavlyuchenkova Elina

