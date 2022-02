Di Maio in missione a Kiev e Mosca. L’ambasciatore ucraino: «Potremmo non entrare nella Nato». Poi la smentita (Di lunedì 14 febbraio 2022) «L’Ucraina potrebbe abbandonare l’obiettivo di entrare nella Nato, qualora questo servisse a evitare un conflitto con la Russia». A dirlo è L’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko alla Bbc. «Potremmo rinunciare» ha continuato Prystaiko, «soprattutto se veniamo minacciati così, ricattati così e spinti in questa direzione». Come fa sapere la Bbc, L’ambasciatore ed ex ministro degli Esteri ha successivamente ritrattato, ribadendo che l’Ucraina ha un impegno fissato in costituzione di aderire alla Nato, «una questione che dipende dalla prontezza dell’Alleanza stessa». La puntualizzazione è stata poi ribadita dal dicastero degli Esteri di Kiev e diffusa dalla stessa Bbc. «L’Ucraina cerca garanzie per la propria sicurezza», ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) «L’Ucraina potrebbe abbandonare l’obiettivo di, qualora questo servisse a evitare un conflitto con la Russia». A dirlo ènel Regno Unito, Vadym Prystaiko alla Bbc. «rinunciare» ha continuato Prystaiko, «soprattutto se veniamo minacciati così, ricattati così e spinti in questa direzione». Come fa sapere la Bbc,ed ex ministro degli Esteri ha successivamente ritrattato, ribadendo che l’Ucraina ha un impegno fissato in costituzione di aderire alla, «una questione che dipende dalla prontezza dell’Alleanza stessa». La puntualizzazione è stata poi ribadita dal dicastero degli Esteri die diffusa dalla stessa Bbc. «L’Ucraina cerca garanzie per la propria sicurezza», ...

