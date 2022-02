Snowboard | Cesare Pisoni | “Spedizione positiva Non vediamo l’ora di essere a Milano-Cortina”

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’avventura dello, per tutte le sue specialità, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si è conclusa. Per il contingente azzurro della tavola sono due le medaglie agguantate, entrambe nellocross, entrambe con Omar Visintin (la prima nell’individuale, la seconda nella prova a squadre mista con Michela Moioli). A dettare un bilancio conclusivo ci pensa un lucido, direttore tecnico delle nazionali, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Aver messo due squadre in finale nel team event è stata una grande gioia. Dopodiché certo, un po’ di amaro in bocca rimane. Io chiedevo due medaglie, era l’obiettivo minimo. Potevanodi più. Ma anche di meno. Ma la nostraè stata molto. Io sono contento, a prescindere poi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard Cesare

OA Sport

L'argento nel team event e il bronzo di Omar Visintin nella gara individuale di cross: l'Olimpiade delloazzurro si chiude con due medaglie e il direttore tecnicoPisoni, artefice dei grandi successi della tavola italiana dell'ultimo decennio, non nasconde la soddisfazione per il ...A tracciare il bilancio della spedizione delloazzurro - rientrerà in Italia domani - il direttore sportivo,Pisoni che parla di ' capolavoro per aver portato due squadre in finale ' ...L’avventura dello snowboard, per tutte le sue specialità ... A dettare un bilancio conclusivo ci pensa un lucido Cesare Pisoni, direttore tecnico delle nazionali, ai microfoni della Gazzetta dello ...L’argento nel team event e il bronzo di Omar Visintin nella gara individuale di cross: l’Olimpiade dello snowboard azzurro si chiude con due medaglie e il direttore tecnico Cesare Pisoni, artefice dei ...