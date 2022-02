Milan-Sampdoria | le formazioni ufficiali | riecco Tomori!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 13 febbraio 2022) La domenica sportiva comincia con la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo per il match delle 12:30. I padroni di casa attualmente occupano la terza posizione in classifica con 52 punti. La squadra di Stefano Pioli, dopo la vittoria del derby dello scorso turno, vuole altri 3 punti per portarsi in vetta alla classifica e continuare a sognare lo scudetto. Il tecnico per farlo manderà in campo i migliori 11 a disposizione schierandoli con l’ormai classico 4-2-3-1. Confermato Maignan tra i pali, in difesa rientra Tomori dal primo minuto mentre Florenzi sostituirà Hernandez (squalificato) sull’out di sinistra. In mediana ci saranno Tonali e Bennacer con Messias, Diaz e Leao sulla trequarti a ...